"Зенит" опроверг информацию о конфликте между Малкомом и болельщиками

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев обвинил западную прессу в нагнетании обстановки вокруг новичка команды Малкома.

Накануне "Р-Спорт" со ссылкой на собственные источники сообщил, что питерский клуб может зимой продать бразильца из-за проблем с расизмом. Болельщики "сине-бело-голубых" якобы не приняли чернокожего футболиста.

В то же время британский таблоид The Sun опубликовал аналогичный материал, утверждая, что фанаты "Зенита" не хотят видеть в команде Малкома.

"Не было никакого конфликта. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит", - сказал Медведев.

"Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

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