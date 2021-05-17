"Зенит" опроверг слухи о контакте с Фонсекой

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"Зенит" опроверг слухи о контакте с ФонсекойФото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Зенита" официально опровергла информацию о том, что представители клуба контактируют с тренером "Ромы" Паулу Фонсекой.

"Футбольный клуб "Зенит" не ведет и не вел переговоры ни с Фонсекой, ни с другими тренерами. Все это слухи, не имеющие отношения к реальности.

У "Зенита" есть главный тренер – Сергей Богданович Семак", – сообщили в "Зените".

Напомним, что ранее появились слухи об интересе "Зенита" к 48-летнему португальцу.

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