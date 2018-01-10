"Зенит" опроверг уход Манчини

Пресс-служба "Зенита" опровергла информацию о том, что главный тренер команды Роберто Манчини возглавить сборную Италии или Австралии.

"Не стоит всерьез относиться к подобным слухам и сообщениям. У мистера действующий контракт с "Зенитом", и он полностью сконцентрирован на работе с командой", - сообщили в клубе.

Напомним, что контракт 53-летнего итальянца с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

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