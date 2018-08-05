"Зенит" опубликовал эффектный промо-ролик к сезону 2018/19

Питерский "Зенит" опубликовал на своём ютуб-канале эффектный промо-ролик к сезону 2018/19.

"Вода - один из символов Петербурга, возведенного на одной из самых красивых рек мира и рядом с Финским заливом. Волна - энергия, которую вместе создают команда и миллионы болельщиков "Зенита". Нас миллионы. Мы идем. Идет волна" - говорится в предисловии.

Видео: Промо-ролик "Зенита" к сезону 2018/19

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