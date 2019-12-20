"Зенит" опубликовал информацию о травмах Лунева, Мамманы и Малкома

Питерский "Зенит" представил данные о травмах и сроках восстановления трёх своих игроков - вратаря Андрея Лунева, защитника Эмануэля Мамманы и вингера Малкома.

"Маммана сейчас восстанавливается в Аргентине с местным физиотерапевтом, при этом программа восстановления контролируется "Зенитом", клуб полностью следит за процессом. Защитник присоединится к команде на первом сборе, но будет проходить этап восстановления и тренироваться по индивидуальной программе.

В "Зените" также рассчитывают, что на первом сборе Малком начнёт тренировки в общей группе, однако на этом этапе всё зависит от состояния футболиста - сейчас динамика восстановления положительная. Форвард восстанавливается у себя дома под присмотром специалиста из "Зенита" и физиотерапевта из Бразилии, клуб принял такое решение ввиду климатических условий в России, которые не позволяют игроку постоянно тренироваться на натуральных полях.

Что касается Лунёва, то вратарь сейчас проводит индивидуальные занятия и процедуры на базе. Он присоединится к команде на первом сборе", - говорится в заявлении пресс-службы "сине-бело-голубых".

Лунев в последний раз выходил на поле 2 октября, Маммана - 6 октября, а Малком - 10 августа.

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