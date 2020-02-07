"Зенит" опубликовал календарь контрольных матчей на третьем сборе

Пресс-служба "Зенита" обнародовала расписание товарищеских матчей команды на третьем сборе, который пройдёт в Турции.

Сообщается, что "сине-бело-голубые" собираются провести по две встречи 17 и 22 февраля.

Сначала соперниками питерцев станут владикавказская "Алания" и казахстанский "Кайрат", а затем минские "Ислоч" и "Динамо".

Напомним, что третий сбор "Зенита" продлится с 14 по 22 февраля.

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