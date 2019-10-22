"Зенит" опубликовал официальное командное фото с незаявленным Кокориным

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

"Зенит" опубликовал официальное командное фото с незаявленным Кокориным

Пресс-служба питерского "Зенита" опубликовала официальное командное фото сезона 2019/20.

Примечательно, что на снимке есть и форвард Александр Кокорин, которого РФС отказалась регистрировать до зимнего перерыва.

Напомним, что 28-летний футболист пропустил начало сезона, поскольку отбывал наказание в исправительной колонии.

На свободу Кокорин вышел 17 сентября, после чего "Зенит" заключил с ним контракт до конца нынешнего сезона.

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