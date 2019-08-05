"Зенит" опубликовал официальное заявление касательно слухов о конфликте Малкома с болельщиками
"Зенит" продолжает заниматься опровержением появившихся слухов о конфликте между новичком команды Малкомом и болельщиками.
Накануне "Р-Спорт" со ссылкой на собственные источники сообщил, что питерский клуб может зимой продать бразильца из-за проблем с расизмом. Фанаты "сине-бело-голубых" якобы не приняли чернокожего футболиста.
В то же время британский таблоид The Sun опубликовал аналогичный материал, утверждая, что поклонники "Зенита" не хотят видеть в команде Малкома.
"54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Взгляните своими глазами и не слушайте, что говорят другие", - говорится в описании к видео, на котором экс-игрок "Барселоны" выходит на поле в дебютном матче за "Зенит".
54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj— FC Zenit in English (@fczenit_en) 4 августа 2019 г.
Не пропустите: "Зенит" опроверг информацию о конфликте между Малкомом и болельщиками. | http://soccernews.ru
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