"Зенит" опубликовал официальное заявление касательно слухов о конфликте Малкома с болельщиками

"Зенит" продолжает заниматься опровержением появившихся слухов о конфликте между новичком команды Малкомом и болельщиками.

Накануне "Р-Спорт" со ссылкой на собственные источники сообщил, что питерский клуб может зимой продать бразильца из-за проблем с расизмом. Фанаты "сине-бело-голубых" якобы не приняли чернокожего футболиста.

В то же время британский таблоид The Sun опубликовал аналогичный материал, утверждая, что поклонники "Зенита" не хотят видеть в команде Малкома.

"54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Взгляните своими глазами и не слушайте, что говорят другие", - говорится в описании к видео, на котором экс-игрок "Барселоны" выходит на поле в дебютном матче за "Зенит".

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj