"Зенит" опубликовал официальное заявление о медобследовании Кокорина
Питерский "Зенит" отчитался о медицинском осмотре, который прошёл нападающий Александр Кокорин.
В заявлении на официальном сайте "сине-бело-голубых" указывается, что игрока обследовали в четверг в международном медицинском центре "СОГАЗ".
28-летний форвард в ходе процедуры побывал у спортивного врача, невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также прошёл процедуры ЭКГ и УЗИ.
"В ближайшее время футболист приступит к тренировкам по индивидуальной программе", - заключила пресс-служба клуба.
Напомним, что Кокорин в последний раз появлялся на поле 7 октября 2018 года, после чего угодил за решётку. Во вторник он вышел из исправительной колонии условно-досрочно и заключил с "Зенитом" контракт до завершения текущего сезона.
Не пропустите: Кокорин отметил выход на свободу в ресторане, заплатив почти тысячу долларов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Перес недоволен действиями Зидана после разгрома от ПСЖ
-
Луческу ждёт предложение от "Шахтёра" или "Динамо"
-
Форвард "Ред Булл Зальцбург" Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
СМИ: "Барселона" заплатила окружению Гризманна серьёзную сумму за содействие трансферу
-
ЦСКА установил антирекорд для российских клубов в еврокубках
Лента новостей
-
РФС отказал "Зениту" в регистрации Кокорина
-
Шалимов оценил перспективы Чалова заиграть в АПЛ
-
Гендиректор "Уфы" рассказал о неудачной попытке подписать Глушакова
-
УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы
-
"Зенит" опубликовал официальное заявление о медобследовании Кокорина
-
Перес недоволен действиями Зидана после разгрома от ПСЖ
-
Луческу ждёт предложение от "Шахтёра" или "Динамо"
-
Ансу Фати получил испанский паспорт
-
Четыре основных игрока "Манчестер Юнайтед" рискуют пропустить матч с "Вест Хэмом"
-
Форвард "Ред Булл Зальцбург" Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
СМИ: "Барселона" заплатила окружению Гризманна серьёзную сумму за содействие трансферу
-
"Ливерпуль" присмотрел в Нидерландах замену для Фирмино
-
Опубликовано первое фото Мамаева с детьми после освобождения из тюрьмы
-
1
Кейлор Навас прокомментировал погром "Реала" в матче с ПСЖ
-
Экс-сотрудница "Макдоналдс" ответила на приглашение Роналду поужинать вместе
-
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны"
-
ЦСКА установил антирекорд для российских клубов в еврокубках
-
Лэмпард: "Хадсон-Одои обладает потенциалом игрока мирового уровня"
-
Болельщики "Краснодара" после разгрома от "Базеля" призвали не быть глорами
-
Шарлия прокомментировал отсутствие Чалова в стартовом составе ЦСКА на матч с "Лудогорцем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4