"Зенит" опубликовал официальное заявление о медобследовании Кокорина

Питерский "Зенит" отчитался о медицинском осмотре, который прошёл нападающий Александр Кокорин.

В заявлении на официальном сайте "сине-бело-голубых" указывается, что игрока обследовали в четверг в международном медицинском центре "СОГАЗ".

28-летний форвард в ходе процедуры побывал у спортивного врача, невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также прошёл процедуры ЭКГ и УЗИ.

"В ближайшее время футболист приступит к тренировкам по индивидуальной программе", - заключила пресс-служба клуба.

Напомним, что Кокорин в последний раз появлялся на поле 7 октября 2018 года, после чего угодил за решётку. Во вторник он вышел из исправительной колонии условно-досрочно и заключил с "Зенитом" контракт до завершения текущего сезона.

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