"Зенит" опубликовал первое фото Венделла с Семаком

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"Зенит" опубликовал первое фото Венделла с Семаком

"Зенит" в твиттере опубликовал фотографию новичка команде Венделла с главным тренером Сергеем Семаком.

Футболист сегодня, 14 октября, прибыл в расположение "Зенита".

О переходе 23-летнего бразильца в петербургский клуб стало известно 6 октября. Контракт игрока с "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года.

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