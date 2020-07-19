"Зенит" опубликовал победной фото из раздевалки после матча со "Спартаком"

"Зенит" опубликовал победное фото из раздевалки после матча Кубка России со "Спартаком" (2:1).

Ранее "сине-бело-голубые" досрочно стали чемпионами России.

В финале "Зенит" встретится с "Химками". Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

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