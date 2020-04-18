"Зенит" опубликовал подборку лучших голов команды на последних минутах

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" опубликовал подборку лучших голов команды на последних минутах

Питерский "Зенит" составил новый топ-5. В этот раз в подборку "сине-бело-голубых" вошли лучшие голы на последних минутах.

Видеоролик длительностью почти три минуты опубликован на официальном ютуб-канале питерского клуба.

"Зенит" по итогам 22 туров лидирует в текущем розыгрыше РПЛ, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на 9 очков.

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
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