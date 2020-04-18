"Зенит" опубликовал подборку лучших голов команды на последних минутах

Питерский "Зенит" составил новый топ-5. В этот раз в подборку "сине-бело-голубых" вошли лучшие голы на последних минутах.

Видеоролик длительностью почти три минуты опубликован на официальном ютуб-канале питерского клуба.

"Зенит" по итогам 22 туров лидирует в текущем розыгрыше РПЛ, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на 9 очков.

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