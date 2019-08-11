"Зенит" опубликовал полное видео инцидента, связанного с Малкомом

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"Зенит" опубликовал полное видео инцидента, связанного с Малкомом

Вчера, 10 августа, "Зенит" обыграл "Динамо" (2:0) в матче 5-го тура РПЛ. В этой встрече произошел неприятный инцидент: Малком во втором тайме случайно попал мячом в арбитра встречи Евгения Турбина

Пресс-служба петербургского клуба в своем инстаграме опубликовала видео случившегося. Судья строго посмотрел на футболиста и поднял большой палец вверх. Малком поднял руки вверх, извиняясь перед Турбиным, а нападающий Артем Дзюба отчитал игрока.

Этот матч стал втором для Малкома в составе "Зенита". Бразилец перешел в стан сине-бело-голубых этим летом из "Барселоны".

А еще: Малком рассказал о роли Дзюбы в его адаптации в "Зените"| http://soccernews.ru
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