"Зенит" опубликовал прощальное видео, посвящённое Луишу Нету

Питерский "Зенит" прощается с португальским защитником Луишем Нету.

В официальном ютуб-канале клуба опубликован специальный видеоролик, посвящённый 30-летнему футболисту.

Нету выступал за "Зенит" с 2013 года, сыграл 174 матча и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Фенербахче".

Летом центрбек на правах свободного агента перейдёт в лиссабонский "Спортинг".

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