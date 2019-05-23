"Зенит" опубликовал прощальное видео, посвящённое Луишу Нету
Питерский "Зенит" прощается с португальским защитником Луишем Нету.
В официальном ютуб-канале клуба опубликован специальный видеоролик, посвящённый 30-летнему футболисту.
Нету выступал за "Зенит" с 2013 года, сыграл 174 матча и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Фенербахче".
Летом центрбек на правах свободного агента перейдёт в лиссабонский "Спортинг".
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