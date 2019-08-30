"Зенит" опубликовал расписание игр группового раунда Лиги Чемпионов

Стало известно расписание игр "Зенита" в групповой стадии Лиги Чемпионов.

Напомним, что в одну группу с питерским клубом попали "Лион", "Бенфика" и "РБ Лейпциг".

17 сентября

"Лион" - "Зенит"

2 октября

"Зенит" - "Бенфика"

23 октября

"РБ Лейпциг" - "Зенит"

5 ноября

"Зенит" - "РБ Лейпциг"

27 ноября

"Зенит" - "Лион"

10 декабря

"Бенфика" - "Зенит"

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