"Зенит" опубликовал расписание контрольных матчей на зимних сборах
Стал известен календарь контрольных игр питерского "Зенита" на зимних сборах в Катаре и Испании.
21 января "сине-бело-голубые" сыграют с "Аль-Увайнахом", 25 января - с "Ред Булл Зальцбург", 1 февраля - с "Дюделанжем", 17 февраля - с "Кайратом", 22 февраля - с минским "Динамо".
Напомним, что первый официальный матч "Зенита" после зимнего перерыва запланирован на 29 февраля. В этот день команда Сергея Семака примет "Локомотив" в рамках 20-го тура РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15