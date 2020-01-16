"Зенит" опубликовал расписание контрольных матчей на зимних сборах

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"Зенит" опубликовал расписание контрольных матчей на зимних сборах

Стал известен календарь контрольных игр питерского "Зенита" на зимних сборах в Катаре и Испании.

21 января "сине-бело-голубые" сыграют с "Аль-Увайнахом", 25 января - с "Ред Булл Зальцбург", 1 февраля - с "Дюделанжем", 17 февраля - с "Кайратом", 22 февраля - с минским "Динамо".

Напомним, что первый официальный матч "Зенита" после зимнего перерыва запланирован на 29 февраля. В этот день команда Сергея Семака примет "Локомотив" в рамках 20-го тура РПЛ.

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