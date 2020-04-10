"Зенит" опубликовал символическую сборную капитанов команды

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"Зенит" опубликовал символическую сборную капитанов команды

Питерский "Зенит" опубликовал символическую сборную, состоящую из игроков, которые провели наибольшее количество матчей в статусе капитана команды.

Рекордсменом по этому показателю является Александр Анюков, который "капитанил" в 134 играх "сине-бело-голубых".

Вратарь: Вячеслав Малафеев (44);

Защитники: Доменико Кришито (54), Юрий Вернидуб (72), Бранислав Иванович (56), Александр Анюков (134);

Полузащитники: Анатолий Тимощук (86), Алексей Игонин (54), Данни (85), Владислав Радимов (116), Александр Спивак (37);

Нападающий: Владимир Кулик (75).

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