"Зенит" опубликовал символическую сборную капитанов команды

Питерский "Зенит" опубликовал символическую сборную, состоящую из игроков, которые провели наибольшее количество матчей в статусе капитана команды.

Рекордсменом по этому показателю является Александр Анюков, который "капитанил" в 134 играх "сине-бело-голубых".

Вратарь: Вячеслав Малафеев (44);

Защитники: Доменико Кришито (54), Юрий Вернидуб (72), Бранислав Иванович (56), Александр Анюков (134);

Полузащитники: Анатолий Тимощук (86), Алексей Игонин (54), Данни (85), Владислав Радимов (116), Александр Спивак (37);

Нападающий: Владимир Кулик (75).

#КомандаДня: сборная зенитовцев по количеству матчей в статусе капитана pic.twitter.com/4sHtgHAv6H — ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 10, 2020

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