"Зенит" опубликовал символическую сборную команды по версии болельщиков

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"Зенит" опубликовал символическую сборную команды по версии болельщиков

"Зенит" в твиттере опубликовал состав символической сборной команды за 2010-2019 годы. Список игроков составляли болельщики.

В команду десятилетия фанаты выбрали следующих футболистов: Вячеслав Малафеев, Александр Анюков, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Анатолий Тимощук, Аксель Витсель, Мигель Данни, Андрей Аршавин и Халк, Артем Дзюба.

Напомним, что за этот период "Зенит" четырежды становился чемпионом России (2010, 2011/12, 2014/15 и 2018/19), два раза выигрывал Кубок страны (2009/10, 2015/16) и три раза брал Суперкубок России (2011, 2015, 2016).

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