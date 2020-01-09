"Зенит" опубликовал символическую сборную команды по версии болельщиков

"Зенит" в твиттере опубликовал состав символической сборной команды за 2010-2019 годы. Список игроков составляли болельщики.

В команду десятилетия фанаты выбрали следующих футболистов: Вячеслав Малафеев, Александр Анюков, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Анатолий Тимощук, Аксель Витсель, Мигель Данни, Андрей Аршавин и Халк, Артем Дзюба.

SQUAD



The fan-voted Zenit Team of the Decade for 2010-19 is officially complete



Agree/Disagree on the whole with any of it? #TeamOfTheDecade pic.twitter.com/gYUHOeTb0X — FC Zenit in English (@fczenit_en) 8 января 2020 г.

Напомним, что за этот период "Зенит" четырежды становился чемпионом России (2010, 2011/12, 2014/15 и 2018/19), два раза выигрывал Кубок страны (2009/10, 2015/16) и три раза брал Суперкубок России (2011, 2015, 2016).

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