"Зенит" опубликовал состав на сбор в ОАЭ

Стало известно, какие футболисты "Зенита" отправились на первый зимний сбор команды.

Напомним, что "сине-бело-голубые" будут готовиться ко второй части сезона в Объединённых Арабских Эмиратах.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров, Максим Тимофеев;

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулeв, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип (на просмотре);

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Кирилл Кравцов, Евгений Ким, Владислав Саусь;

Нападающие: Сердар Азмун, Артeм Дзюба, Иван Сергеев, Даниил Кузнецов.

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