"Зенит" опубликовал состав на сбор в ОАЭ
Стало известно, какие футболисты "Зенита" отправились на первый зимний сбор команды.
Напомним, что "сине-бело-голубые" будут готовиться ко второй части сезона в Объединённых Арабских Эмиратах.
Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров, Максим Тимофеев;
Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулeв, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип (на просмотре);
Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Кирилл Кравцов, Евгений Ким, Владислав Саусь;
Нападающие: Сердар Азмун, Артeм Дзюба, Иван Сергеев, Даниил Кузнецов.
Не пропустите: "Зенит" определился с первым соперником на сборах в ОАЭ. | http://soccernews.ru
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