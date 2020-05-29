"Зенит" опубликовал топ-20 голов Аршавина за клуб в честь его 39-летия

Пресс-служба питерского "Зенита" в честь дня рождения Андрея Аршавина вспомнила его лучшие голы в составе "сине-бело-голубых".

Топ-20 самых красивых забитых мячей в исполнении 39-летнего футболиста опубликован в твиттере клуба.

«Зенит-ТВ» вспоминает 20 лучших голов сегодняшнего именинника в составе сине-бело-голубых



Какой самый красивый? pic.twitter.com/hWFllHv4qr — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) May 29, 2020

Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач.

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