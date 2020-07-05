"Зенит" опубликовал видео из раздевалки после чемпионского матча с "Краснодаром"
Пресс-служба петербургского "Зенита" опубликовал видео из раздевалки после чемпионского матча с "Краснодаром" (4:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.
"Чемпионы", - говорится в описании ролика, опубликованного в Twitter "Зенита".
Чемпионы! ✨ pic.twitter.com/V05XIXsNCb— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
Петербургский "Зенит" в шестой раз в своей истории стал чемпионом России и догнал по этому показателю московский ЦСКА.
Чаще золотые медали чемпионата России выигрывал только московский "Спартак". "Красно-белые" выигрывали чемпионский титул 10 раз.
Стоит отметить, что "Зенит" защитил титул, который завоевал в прошлом году. Ранее петербуржцы становились чемпионами в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019.
Не пропустите: Дзюба выиграл пятый трофей с "Зенитом". | http://soccernews.ru
главное
-
"Краснодар" может подать на переигровку матча с "Зенитом"
-
"Саутгемптон" сенсационно победил "Манчестер Сити" в чемпионате Англии
-
"Зенит" догнал ЦСКА по числу чемпионских титулов
-
"Зенит" обыграл "Краснодар" и стал чемпионом России
-
Николич попросил "Локомотив" приобрести основного хавбека "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
"Барселона" разгромила "Вильярреал" благодаря двум голевым пасам Месси
-
"Наполи" обыграла "Рому" в чемпионате Италии
-
Луис Суарес вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории "Барселоны"
-
Тина Канделаки отреагировала на завоевание "Зенитом" чемпионского титула
-
"Краснодар" может подать на переигровку матча с "Зенитом"
-
"Валенсию" может возглавить бывший наставник ПСЖ
-
"Зенит" опубликовал видео из раздевалки после чемпионского матча с "Краснодаром"
-
"Саутгемптон" сенсационно победил "Манчестер Сити" в чемпионате Англии
-
"Аталанта" выиграла восьмой матч подряд и приблизилась к "Интеру"
-
Дзюба выиграл пятый трофей с "Зенитом"
-
"Зенит" догнал ЦСКА по числу чемпионских титулов
-
"Зенит" обыграл "Краснодар" и стал чемпионом России
-
Артем Дзюба установил новый рекорд результативности в "Зените"
-
Садио Мане забивает не менее 20 голов за "Ливерпуль" 3-й сезон подряд
-
АЕК Карреры добился крупной победы в чемпионате Греции
-
Алексей Миранчук назвал "Локомотиву" свои финансовые требования по новому контракту
-
Николич попросил "Локомотив" приобрести основного хавбека "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-арбитр заявил, что "Реал" в матче с "Атлетиком" пробивал чистое пенальти, однако в ворота мадридцев также должны были назначить 11-метровый
-
Агент Манджукича отрицает переговоры с "Локомотивом"
-
1
"Ливерпуль" не позволил "Астон Вилле" покинуть зону вылета
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22