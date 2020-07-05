"Зенит" опубликовал видео из раздевалки после чемпионского матча с "Краснодаром"

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"Зенит" опубликовал видео из раздевалки после чемпионского матча с "Краснодаром"

Пресс-служба петербургского "Зенита" опубликовал видео из раздевалки после чемпионского матча с "Краснодаром" (4:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

"Чемпионы", - говорится в описании ролика, опубликованного в Twitter "Зенита".

Петербургский "Зенит" в шестой раз в своей истории стал чемпионом России и догнал по этому показателю московский ЦСКА.

Чаще золотые медали чемпионата России выигрывал только московский "Спартак". "Красно-белые" выигрывали чемпионский титул 10 раз.

Стоит отметить, что "Зенит" защитил титул, который завоевал в прошлом году. Ранее петербуржцы становились чемпионами в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019.

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