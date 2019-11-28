"Зенит" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Лионом"

Пресс-служба питерского "Зенита" в клубном твиттере разместила видео с эмоциями футболистов после матча с "Лионом".

Напомним, что "сине-бело-голубые" дома обыграли "ткачей" и обошли их в группе Лиги Чемпионов.

Победу "Зениту" со счётом 2:0 принесли голы Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева.

Как сине-бело-голубые отметили победу над «Лионом»



Видео из раздевалки «Зенита» pic.twitter.com/c57Z5kWtvq — ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 28, 2019

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