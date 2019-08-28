"Зенит" опубликовал видео, как Семак забил гол "Спартаку" в Москве

Пресс-служба "Зенита" напомнила, как нынешний главный тренер команды Сергей Семак забивал "Спартаку" в матче чемпионата России, который состоялся в Москве в 2012 году.

Тогда Семак открыл счет на 10-й минуте, а его команда добилась победы - 2:1.

Напомним, что в 8-м туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" и "Зенит" сыграют в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи в 19:00 мск.

После семи туров "Спартак" и "Зенит" входят в группу из пяти клубов, которые лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав по 14 очков.

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