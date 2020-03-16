"Зенит" опубликовал видео, посвященное 100-му матчу Жиркова за клуб

"Зенит" отметил достижение защитником Юрием Жирковым юбилейной отметки в 100 матчей за клуб.

Этому событию клуб посвятил пятиминутный видеоролик с лучшими моментами игры 36-летнего футболиста в составе "сине-бело-голубых".

100 матчей Жиркова в составе «Зенита» ⚡



Самые яркие моменты с участием Юрия Валентиновича! pic.twitter.com/QV8OHgUnQK — ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 16, 2020

Жирков выступает за "Зенит" с января 2016 года, в его активе 5 забитых голов и 13 результативных передач.

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