"Зенит" опубликовал видео, посвященное 100-му матчу Жиркова за клуб

Теги зенит санкт-петербургюрий жирков

"Зенит" опубликовал видео, посвященное 100-му матчу Жиркова за клуб

"Зенит" отметил достижение защитником Юрием Жирковым юбилейной отметки в 100 матчей за клуб.

Этому событию клуб посвятил пятиминутный видеоролик с лучшими моментами игры 36-летнего футболиста в составе "сине-бело-голубых".

Жирков выступает за "Зенит" с января 2016 года, в его активе 5 забитых голов и 13 результативных передач.

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