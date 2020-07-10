"Зенит" опубликовал видео с празднования чемпионства

Пресс-служба питерского "Зенита" показала, как болельщики праздновали досрочное чемпионство команды.

В минутном ролике есть кадры шикарного перформанса фанатов, эмоции футболистов и многое другое.

Самый красивый фанатский перформанс в самом красивом городе мира! pic.twitter.com/5OW4sCgIpd — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 9, 2020

Напомним, что "Зенит" стал чемпионом России второй год подряд. Оба раза - досрочно.

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