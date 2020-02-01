"Зенит" опубликовал видеообзор матча с "Дюделанжем"

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"Зенит" опубликовал видеообзор матча с "Дюделанжем"

"Зенит" выложил на своем YouTube-канале видеообзор товарищеской игры с "Дюделанжем".

Напомним, что матч завершился разгромной победой "Зенита" над люксембургским клубом со счетом 4:0.

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