"Зенит" опубликовал видеообзор матча с "Дюделанжем"

"Зенит" выложил на своем YouTube-канале видеообзор товарищеской игры с "Дюделанжем".

Напомним, что матч завершился разгромной победой "Зенита" над люксембургским клубом со счетом 4:0.

Читайте также: В Санкт-Петербурге при обрушении стадиона погиб рабочий. | http://soccernews.ru