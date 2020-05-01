"Зенит" опубликовал яркий видеоролик о важности самоизоляции
В инстаграме питерского "Зенита" появился видеоролик, в котором говорится о важности самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.
"Быть дома, тренироваться в одиночестве, видеть ребят лишь на экране. Реальность, к которой до сих пор сложно привыкнуть. Но когда делаешь что-то вместе, становишься сильнее. Мы точно это знаем, потому что в этом суть нашего дела. Есть вещи, которых стоит ждать, и ради которых стоит оставаться командой. Ведь команда сейчас – это все мы. И только вместе мы победим", - сказал в ролике главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Напомним, что из-за пандемии российский футбол уже около полутора месяцев находится на паузе.
В стране, по последним данным, коронавирусом заразились более 114 тысяч человек, 1169 из которых умерли.
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