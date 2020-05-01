"Зенит" опубликовал яркий видеоролик о важности самоизоляции

Теги зенит санкт-петербургсергей семаккоронавирус

"Зенит" опубликовал яркий видеоролик о важности самоизоляции

В инстаграме питерского "Зенита" появился видеоролик, в котором говорится о важности самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

"Быть дома, тренироваться в одиночестве, видеть ребят лишь на экране. Реальность, к которой до сих пор сложно привыкнуть. Но когда делаешь что-то вместе, становишься сильнее. Мы точно это знаем, потому что в этом суть нашего дела. Есть вещи, которых стоит ждать, и ради которых стоит оставаться командой. Ведь команда сейчас – это все мы. И только вместе мы победим", - сказал в ролике главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

Напомним, что из-за пандемии российский футбол уже около полутора месяцев находится на паузе.

В стране, по последним данным, коронавирусом заразились более 114 тысяч человек, 1169 из которых умерли.

Не пропустите: "Зенит" составил сборную из бывших легионеров по числу официальных матчей за сборную. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-президент "Локомотива" объяснил, почему решил не покупать Неймара в 2007 году

Экс-президент "Локомотива" объяснил, почему решил не покупать Неймара в 2007 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов