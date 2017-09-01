"Зенит" опубликовал заявку на групповой раунд Лиги Европы

Теги зенит санкт-петербургроберто манчини

"Зенит" опубликовал заявку на групповой раунд Лиги Европы

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини представил заявку команды на групповой раунд Лиги Европы.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков.

Полузащитники: Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Дмитрий Богаев, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.

Первая игра "Зенита" в групповом раунде Лиги Европы против "Вардара" пройдет 14 сентября.

Читайте также: Кокорин признан лучшим игроком "Зенита" в августе. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов