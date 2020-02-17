"Зенит" опубликовал заявление об уходе Кокорина в "Сочи"

Пресс-служба "Зенита" вслед за коллегами из "Сочи" подтвердила переход форварда Александра Кокорина из одного клуба в другой.

"Зенит" и "Сочи" достигли трансферного соглашения о переходе нападающего на правах аренды до конца сезона. "Зенит" желает Александру Кокорину удачи и успехов на футбольном поле", - говорится в публикации "сине-бело-голубых".

Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает летом. Он выступал за питерский клуб с января 2016 года, сыграл 92 матча, забил 34 гола и сделал 12 ассистов.

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