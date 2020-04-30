"Зенит" организует доставку еды в центр помощи бездомным "Ночлежка"
"Зенит" на протяжении месяца будет помогать центру "Ночлежка", которая оказывает помощь бездомным людям. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Сине-бело-голубые ежедневно будут доставлять по 200 сэндвичей в центр. Питание будет поставляться бесплатно с соблюдением всех мер безопасности.
"Зенит" и "Ночлежка" уже проводили совместные акции для болельщиков, направленные на борьбу со стереотипами и изменение отношения к бездомным людям. Сегодня именно они оказались среди тех, кто наиболее уязвим перед коронавирусом. Мы искренне рады оказать пусть небольшую, но все же помощь центру. Призываем присоединиться к акции и болельщиков сине-бело-голубых: в условиях вынужденной самоизоляции бездомные нуждаются в еде, гигиенических средствах, средствах защиты и антисептиках. В наших силах помочь тем, кому так необходима помощь и поддержка", - сказал генеральный директор клуба Александр Медведев.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен. "Зенит" участвует во многих благотворительных акциях и помогает людям, оказавшимся в непростых ситуациях из-за вспышки Covid-19.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20