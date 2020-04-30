"Зенит" организует доставку еды в центр помощи бездомным "Ночлежка"

"Зенит" на протяжении месяца будет помогать центру "Ночлежка", которая оказывает помощь бездомным людям. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Сине-бело-голубые ежедневно будут доставлять по 200 сэндвичей в центр. Питание будет поставляться бесплатно с соблюдением всех мер безопасности.



"Зенит" и "Ночлежка" уже проводили совместные акции для болельщиков, направленные на борьбу со стереотипами и изменение отношения к бездомным людям. Сегодня именно они оказались среди тех, кто наиболее уязвим перед коронавирусом. Мы искренне рады оказать пусть небольшую, но все же помощь центру. Призываем присоединиться к акции и болельщиков сине-бело-голубых: в условиях вынужденной самоизоляции бездомные нуждаются в еде, гигиенических средствах, средствах защиты и антисептиках. В наших силах помочь тем, кому так необходима помощь и поддержка", - сказал генеральный директор клуба Александр Медведев.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен. "Зенит" участвует во многих благотворительных акциях и помогает людям, оказавшимся в непростых ситуациях из-за вспышки Covid-19.