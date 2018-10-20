"Зенит" оригинально анонсировал матч с "Динамо"

Питерский "Зенит" оригинально анонсировал матч 11-го тура чемпионата России против московского "Динамо".

Пресс-служба клуба решила для этого использовать фото форварда Артёма Дзюбы в образе рестлера.

Напомним, что матч "Динамо" - "Зенит" состоится в воскресенье, 21 октября, в 14:00 по московскому времени.

На данный момент "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а "Динамо" - 14-ю строчку.

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