"Зенит" оригинально доставил Малкому приз лучшему игроку месяца
Несмотря на пребывание дома в условиях карантина, вингер "Зенита" Малком получил награду за признание его лучшим игроком команды в марте.
Приз к бразильцу прилетел с помощью дрона через окно квартиры. Кадры этой "спецоперации" выложила пресс-служба клуба.
"Хочу поблагодарить всех болельщиков "Зенита". Спасибо, что голосовали за меня. Я очень счастлив. Оставайтесь дома", - сказал звёздный футболист в конце ролика.
#ЭтоМощно: Малком получил приз «G-Drive. Лучший игрок марта» с помощью дрона— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 10, 2020
#ЗенитДоставляет #этоважно #оставайтесьдома pic.twitter.com/ZiwaZjpnLi
В марте Малком сыграл за "Зенит" 3 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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