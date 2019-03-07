"Зенит" оригинально отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над ПСЖ
"Зенит" оригинально отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов (3:1).
"То чувство, когда вы единственная команда, выбившая Сульшера из еврокубков в этом сезоне", - говорится в публикации "сине-бело-голубых" в твиттере.
Напомним, что "Зенит" в августе прошлого года встречался с "Мольде" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Тогда питерцы по сумме двух матчей (3:1; 2:1) оставили норвежцев за бортом турнира.
Сульшер возглавлял "Мольде" до декабря, после чего был приглашён на тренерский мостик "МЮ" вместо уволенного Жозе Моуринью.
Не пропустите: "Идите на**й": Неймар мощно отреагировал на вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сульшер сфотографировался с двумя легендами "Манчестер Юнайтед" после победы над ПСЖ
-
Тухель высказался о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов
-
"Ливерпуль" хочет переманить двух игроков из Бундеслиги
-
Сульшер прокомментировал победу над ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
Касильяс побил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов
-
Лингард сошёл с ума, празднуя третий гол "Манчестер Юнайтед" в ворота ПСЖ
-
"Рома" из-за травмы потеряла своего капитана
-
"Зенит" оригинально отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над ПСЖ
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
"Рома" установила антирекорд Лиги Чемпионов
-
"Идите на**й": Неймар мощно отреагировал на вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов
-
Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 8-го тура
-
"Зенит" - "Вильярреал": анонс и прогноз первого матча 1/8 финала Лиги Европы
-
Главные новости дня: 6 марта
-
"Порту" в драматичном матче выбил "Рому" из Лиги чемпионов
-
Звездный футболист "Ромы" отметился феерической симуляцией в матче Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" установил рекорд Лиги Чемпионов
-
"Валенсия" - "Краснодар": анонс и прогноз битвы Дениса Черышева против российской команды в рамках 1/8 финала ЛЕ
-
Экс-форвард "Спартака" отметился невероятно креативной татуировкой
-
2
Проклятие 1/8 для Парижа: "Манчестер Юнайтед" вырывает у ПСЖ путевку в четвертьфинал ЛЧ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11