"Зенит" оригинально отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над ПСЖ

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"Зенит" оригинально отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над ПСЖ

"Зенит" оригинально отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов (3:1).

"То чувство, когда вы единственная команда, выбившая Сульшера из еврокубков в этом сезоне", - говорится в публикации "сине-бело-голубых" в твиттере.

Напомним, что "Зенит" в августе прошлого года встречался с "Мольде" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Тогда питерцы по сумме двух матчей (3:1; 2:1) оставили норвежцев за бортом турнира.

Сульшер возглавлял "Мольде" до декабря, после чего был приглашён на тренерский мостик "МЮ" вместо уволенного Жозе Моуринью.

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