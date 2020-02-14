"Зенит" оригинально поздравил болельщиков с Днём всех влюблённых

Теги зенит санкт-петербургярослав ракицкийсебастьян дриусси

"Зенит" оригинально поздравил болельщиков с Днём всех влюблённых

Пресс-служба питерского "Зенита" опубликовала в инстаграме поздравительный пост в связи с празднованием Дня всех влюблённых.

"С днем всех влюблённых... в победы!" - говорится в надписи на фотографиях Ярослава Ракицкого и Себастьяна Дриусси, которые обнимают чемпионский трофей за победу в РПЛ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Напомним, что "Зенит" выиграл Премьер-лигу в прошлом сезоне, а в нынешней кампании уверенно лидирует по итогам 19 туров.

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