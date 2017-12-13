"Зенит" оштрафовали из-за болельщика, который показывал интимные части тела

"Зенит" по итогам 18-го тура чемпионата получил штраф в размере 100 тысяч рублей.

"Мы вернулись к игре "Спартак" - "Зенит". Вопрос касался поведения одного болельщика "Зенита", который залез на ограждение между сектором фанатов петербуржцев и семейным сектором "Спартака", где показывал интимные части тела. Это рецидив, петербуржцы оштрафованы на 100 тысяч рублей" - приводит слова главы КДК Артура Григорьянца российские СМИ.

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