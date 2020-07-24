"Зенит" оштрафовали на крупную сумму за баннер о Федуне

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"Зенит" оштрафовали на крупную сумму за баннер о Федуне

КДК РФС определился с наказанием для "Зенита" за появление на трибунах баннера, адресованного владельцу "Спартака" Леониду Федуну, во время полуфинального матча Кубка России.

Напомним, что болельщики "сине-бело-голубых" изобразили голову бизнесмена на экране телевизора с надписью "Чёрное зеркало. Эпизод 1". В этой серии британского кинопродукта был половой акт со свиньей.

Контрольно-дисциплинарный комитет счёл баннер оскорбительным, за что оштрафовал питерский клуб на 500 тысяч рублей.

Кроме того, "Зениту" условно запретили допуск фанатов на один домашний матч Кубка России с испытательным сроком два года.

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