"Зенит" оштрафовали на крупную сумму за баннер о Федуне

КДК РФС определился с наказанием для "Зенита" за появление на трибунах баннера, адресованного владельцу "Спартака" Леониду Федуну, во время полуфинального матча Кубка России.

Напомним, что болельщики "сине-бело-голубых" изобразили голову бизнесмена на экране телевизора с надписью "Чёрное зеркало. Эпизод 1". В этой серии британского кинопродукта был половой акт со свиньей.

Контрольно-дисциплинарный комитет счёл баннер оскорбительным, за что оштрафовал питерский клуб на 500 тысяч рублей.

Кроме того, "Зениту" условно запретили допуск фанатов на один домашний матч Кубка России с испытательным сроком два года.

Не пропустите: "Зенит" согласовал трансфер Ловрена. | http://soccernews.ru