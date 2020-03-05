"Зенит" оштрафован на 150 тысяч, "Локомотив" - на 170 тысяч за нарушения болельщиков

По итогам матча 20-го тура Тинькофф РПЛ "Зенит" - "Локомотив" главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин дисквалифицирован, а оба клуба оштрафованы. Об этом объявил КДК РФС.

Таким образом, 72-летний специалист пропустит матч с "Ахматом".

"Зениту" необходимо выплатить 150 тысяч рублей за нарушения болельщиков. "Локомотив" оштрафован на 170 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей.

Напомним, встреча клубов закончилась безголевой ничьей.

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