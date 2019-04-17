"Зенит" оштрафован по итогам матча 23-го тура чемпионата России с "Анжи" на 350 тысяч рублей

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"Зенит" оштрафован по итогам матча 23-го тура чемпионата России с "Анжи" на 350 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, что "Зенит" оштрафован по итогам матча 23-го тура чемпионата России против "Анжи" (5:0). Об этом сообщает ТАСС.

Клубу необходимо будет выплатить 350 тысяч рублей за то, что болельщики оскорбляли игроков команды соперника. 

"Болельщики "Зенит" на 16-й минуте скандировали нецензурные оскорбительные выражения в адрес гостей. Помимо того, что были нецензурные кричалки, была еще одна кричалка дискриминационного оскорбительного характера. Это второй раз в сезоне, поэтому за скандирование оскорблений и за дискриминационные оскорбления по поводу происхождения "Зенит" наказан штрафом в 350 тысяч рублей и закрытием трибуны D на один матч условно до конца сезона. В случае повторения нарушения в этом сезоне будут применены более строгие санкции", - сказал Григорьянц.

"Зенит" располагается на 1 строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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