"Зенит" оштрафован по итогам матча 23-го тура чемпионата России с "Анжи" на 350 тысяч рублей
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, что "Зенит" оштрафован по итогам матча 23-го тура чемпионата России против "Анжи" (5:0). Об этом сообщает ТАСС.
Клубу необходимо будет выплатить 350 тысяч рублей за то, что болельщики оскорбляли игроков команды соперника.
"Болельщики "Зенит" на 16-й минуте скандировали нецензурные оскорбительные выражения в адрес гостей. Помимо того, что были нецензурные кричалки, была еще одна кричалка дискриминационного оскорбительного характера. Это второй раз в сезоне, поэтому за скандирование оскорблений и за дискриминационные оскорбления по поводу происхождения "Зенит" наказан штрафом в 350 тысяч рублей и закрытием трибуны D на один матч условно до конца сезона. В случае повторения нарушения в этом сезоне будут применены более строгие санкции", - сказал Григорьянц.
"Зенит" располагается на 1 строчке в турнирной таблице чемпионата России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13