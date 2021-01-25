"Зенит" остался должен "Барселоне" € 9 млн за Малкома
"Барселона" представила свой годовой финансовый отчет. Один из пунктов касается трансфера Малкома в "Зенит". Оказывается, переход еще не полностью оплачен. Россияне должны за бразильца порядка € 9,4 млн евро, сообщает испанская газета Marca.
"Зенит" находится на первом месте в списке должников "Барселоны". Кроме них не расплатились за трансферы "Ювентус", "Шальке", "Хетафе" и несколько других команд. Однако, эти суммы значительно меньше той, которую должны чемпионы России.
Что примечательно, Малком указан в финансовом отчете не только из-за долга "Зенита". Сама "Барселона" не доплатила за него "Бордо" около € 9,9 млн.
Напомним, Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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