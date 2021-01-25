"Зенит" остался должен "Барселоне" € 9 млн за Малкома

"Барселона" представила свой годовой финансовый отчет. Один из пунктов касается трансфера Малкома в "Зенит". Оказывается, переход еще не полностью оплачен. Россияне должны за бразильца порядка € 9,4 млн евро, сообщает испанская газета Marca.

"Зенит" находится на первом месте в списке должников "Барселоны". Кроме них не расплатились за трансферы "Ювентус", "Шальке", "Хетафе" и несколько других команд. Однако, эти суммы значительно меньше той, которую должны чемпионы России.