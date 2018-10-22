"Зенит" отчитался о травмированных игроках

Теги зенит санкт-петербургбордодалер кузяевигорь смольников

"Зенит" отчитался о травмированных игроках

Пресс-служба питерского "Зенита" опубликовала информацию о состоянии травмированных игроков.

Так, полузащитник Далер Кузяев, несмотря на полученное в воскресенье сотрясение мозга, уже тренируется в общей группе, готовясь к матчу Лиги Европы против "Бордо".

А защитник Игорь Смольников пока занимается индивидуально из-за мышечной травмы. Его участие в ближайшей игре находится под вопросом.

Матч "Зенит" - "Бордо" состоится в четверг, 25 октября, в 19:55 по московскому времени.

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