"Зенит" отдал Ригони в аренду испанскому клубу
"Эльче" оформил трансфер полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, сообщает официальный сайт клуба.
Испанцы арендовали 27-летнего футболиста до завершения нынешнего сезона. Другие детали сделки неизвестны.
Ригони выступал за "Зенит" с августа 2017 года, сыграл 62 матча, забил 12 голов и сделал 9 ассистов. Сдавался в аренду "Аталанте" и "Сампдории".
Рыночная стоимость аргентинского хавбека оценивается в 4,5 миллиона евро.
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