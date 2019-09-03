"Зенит" отдал в аренду "Уфе" своего игрока

Защитник "Зенита" Денис Терентьев стал игроком "Уфы", сообщает официальный сайт клуба.

Питерцы отдали 27-летнего футболиста в аренду до завершения нынешнего сезона.

В стартовавшей кампании Терентьев провёл за "Зенит" 2 матча, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 750 тысяч евро.

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