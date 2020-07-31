"Зенит" отдаст "Сочи" двух легионеров

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"Зенит" отдаст "Сочи" двух легионеров

Этим летом продолжится практика переходов футболистов из "Зенита" в "Сочи".

Ожидается, что в ближайшее время "барсы" подпишут двух игроков действующего чемпиона.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, к "Сочи" присоединятся хавбек Эмилиано Ригони и защитник Эмануэль Маммана.

Условия сделок по аргентинцам пока неизвестны.

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