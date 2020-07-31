"Зенит" отдаст "Сочи" двух легионеров
Этим летом продолжится практика переходов футболистов из "Зенита" в "Сочи".
Ожидается, что в ближайшее время "барсы" подпишут двух игроков действующего чемпиона.
Как сообщает журналист Сергей Егоров, к "Сочи" присоединятся хавбек Эмилиано Ригони и защитник Эмануэль Маммана.
Условия сделок по аргентинцам пока неизвестны.
Не пропустите: Названа дата прибытия Ловрена в расположение "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Ливерпуль" взял первое чемпионство за 30 лет, "Сити" зависит от одного исполнителя, а Лэмпард и Сульшер творят историю: итоги АПЛ 2019/2020. Часть 1
-
"Боруссия" теряет Хуммельса
-
Тренер "Динамо" Новиков озвучил трансферные планы клуба
-
"Интер" хочет купить полузащитника "Тоттенхэма"
-
Экс-вице-президент "Монако" пытается трудоустроить хавбека "Зенита" в "Валенсию"
-
Роналду вслед за яхтой купил эксклюзивный Bugatti
-
Бекао близок к возвращению в ЦСКА
-
"Барселона" представила новую гостевую форму
-
"Парма" отказалась покупать Алексея Миранчука
-
Халк - о возвращении в "Зенит": "Такой вариант был бы интересным"
-
Бензема верит в победу "Реала" над "Манчестер Сити"
-
"Спартак" нацелился на французского защитника
-
"Краснодар" презентовал новую форму
-
1
Месси не попал в тройку лучших дриблёров сезона в топ-5 лигах Европы
-
"Зенит" отдаст "Сочи" двух легионеров
-
"Арсенал" может арендовать Коутиньо, но при одном условии
-
Кокорин проигнорировал вопросы о переходе в "Спартак"
-
УЕФА решил не переносить матч "Барселона" - "Наполи"
-
Суркис представил Луческу игрокам киевского "Динамо"
-
Названа дата прибытия Ловрена в расположение "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22