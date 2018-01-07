"Зенит" отказал "Интеру" в продаже своего ключевого игрока

Питерский "Зенит" отказал миланскому "Интеру" в продаже своего защитника Доменико Кришито, информирует Sky Sport.

По сведениям источника, "нерадзурри" готовы были подписать 31-летнего бека уже в зимнее трансферное окно, однако "сине-бело-голубые" отказались расставаться со своим ключевым игроком, который уже следующим летом может покинуть клуб в статусе свободного агента.

Напомним, всего на Кришито претендует четыре клуба. | soccernews.ru