"Зенит" отказал "Интеру" в продаже своего ключевого игрока

Теги доменико кришитоинтер миланзенит санкт-петербург

"Зенит" отказал "Интеру" в продаже своего ключевого игрокаПитерский "Зенит" отказал миланскому "Интеру" в продаже своего защитника Доменико Кришито, информирует Sky Sport.

По сведениям источника, "нерадзурри" готовы были подписать 31-летнего бека уже в зимнее трансферное окно, однако "сине-бело-голубые" отказались расставаться со своим ключевым игроком, который уже следующим летом может покинуть клуб в статусе свободного агента.

Напомним, всего на Кришито претендует четыре клуба. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов