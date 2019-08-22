"Зенит" отказал итальянскому клубу в трансфере Дриусси

Один из итальянских клубов проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Зенита" Себастьяну Дриусси, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

По сведениям источника, клуб предложил "Зениту" за форварда 15 миллионов евро, но получил отказ, так как данная сумма не устроила руководство российского клуба.

23-летний Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. Всего он провел за петербургский клуб 88 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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