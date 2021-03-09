"Зенит" отказал Кержакову, который просил одного футболиста для "Томи"

Теги зенит санкт-петербургтомьалександр кержаков

"Зенит" отказал Кержакову, который просил одного футболиста для "Томи"

Главный тренер "Томи" Александр Кержаков рассказал, что петербургский клуб отказал ему в аренде одного из молодых футболистов.

"В сентябре просил одного футболиста. К сожалению, мне отказали. Причин не спрашивал. Может быть, к счастью, что не дали. Мусаев и Шамкин? Это не они", — приводит слова Кержакова Metaratings.

38-летний Кержаков тренирует "Томь" с сентября 2020 года. Также он по совместительству явлется старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет).

После 28 туров "Томь" занимает предпоследнее, 21-е место в ФНЛ, и отстает от спасительного 16-го места на 11 очков.

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