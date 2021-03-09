"Зенит" отказал Кержакову, который просил одного футболиста для "Томи"
Главный тренер "Томи" Александр Кержаков рассказал, что петербургский клуб отказал ему в аренде одного из молодых футболистов.
"В сентябре просил одного футболиста. К сожалению, мне отказали. Причин не спрашивал. Может быть, к счастью, что не дали. Мусаев и Шамкин? Это не они", — приводит слова Кержакова Metaratings.
38-летний Кержаков тренирует "Томь" с сентября 2020 года. Также он по совместительству явлется старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет).
После 28 туров "Томь" занимает предпоследнее, 21-е место в ФНЛ, и отстает от спасительного 16-го места на 11 очков.
Не пропустите: Кержаков выступил против сокращения РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" намерен предложить "Атлетико" суперобмен
-
Тебас хочет видеть Салаха в Ла Лиге
-
Новый президент "Барселоны" определился с будущим Коутиньо
-
"Наполи" может перехватить тренера у "Шахтера"
-
"Зенит" отказал Кержакову, который просил одного футболиста для "Томи"
-
Неймар вновь звонил Месси с просьбой перейти в ПСЖ
-
Боярский назвал виновного в поражении "Зенита" в матче с "Рубином"
-
"Барселона" определилась с главными трансферными целями на лето
-
"Марсель" представил Сампаоли. Тренер выглядел грустным (фото)
-
РФС сообщил стоимость билетов на матч отбора ЧМ-2022 Россия - Словения
-
Политик "Единой России" предложил пригласить Йоахима Лёва в "Спартак"
-
1
Кержаков оценил шансы Кокорина заиграть в чемпионате Италии
-
Отец Кавани рассказал, почему форвард хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
1
Артем Милевский определился с датой завершения карьеры
-
Вратарь "Спартака" продал футболку Мбаппе на благотворительном аукционе
-
Источник: Алаба перейдет в "Барселону"
-
Ибрагимович договорился о новом контракте с "Миланом": стали известны детали соглашения
-
Гендиректор "Тамбова" пошутила о замене Рыжикову, который покинет клуб
-
Гвардиола высказался о шансах "Манчестер Юнайтед" выиграть чемпионат Англии
-
В Германии назвали главного кандидата на замену Леву в национальной сборной