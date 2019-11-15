"Зенит" отказал клубу Бекхэма в трансфере Дриусси

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"Зенит" отказал клубу Бекхэма в трансфере Дриусси

Питерский "Зенит" не хочет расставаться с вингером Себастьяном Дриусси, сообщает La Gazzeta dello Sport.

По информации источника, в трансфере 23-летнего аргентинца заинтересован "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Американский клуб пытается убедить "сине-бело-голубых" отпустить Дриусси, но россияне пока отказываются.

В текущем сезоне латиноамериканец провёл за "Зенит" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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