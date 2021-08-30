"Зенит" отказал "Лиону" в трансфере Азмуна

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун не перейдет в "Лион", сообщает журналист Фабиу Алейшу в своем твиттере.

По сведениям источника, российский клуб отклонил предложение французов в размере 16 миллионов евро. Таким образом, переход игрока маловероятен, так как летнее трансферное закрывается 31 августа.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" семь матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

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