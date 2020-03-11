"Зенит" отказал "Локомотиву" и тульскому "Арсеналу" в аренде Кокорина

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"Зенит" отказал "Локомотиву" и тульскому "Арсеналу" в аренде Кокорина

Тульский "Арсенал" и московский "Локомотив" в зимнее трансферное окно хотели арендовать нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, сообщается в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова.

По данным источника, оба клуба предлагали футболисту зарплату в размере трех миллионов рублей в месяц. Впрочем, "Зенит" отказался отдать игрока "канонирам" и "железнодорожникам", так как предпочел отправить его в "Сочи".

Напомним, что переход форварда в "Сочи" состоялся благодаря договоренности между председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и владельцем сочинцев Борисом Ротенбергом.

В нынешнем сезоне 28-летний Кокорин провел за "Сочи" два матча и забил один гол.

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