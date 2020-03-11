"Зенит" отказал "Локомотиву" и тульскому "Арсеналу" в аренде Кокорина
Тульский "Арсенал" и московский "Локомотив" в зимнее трансферное окно хотели арендовать нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, сообщается в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова.
По данным источника, оба клуба предлагали футболисту зарплату в размере трех миллионов рублей в месяц. Впрочем, "Зенит" отказался отдать игрока "канонирам" и "железнодорожникам", так как предпочел отправить его в "Сочи".
Напомним, что переход форварда в "Сочи" состоялся благодаря договоренности между председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и владельцем сочинцев Борисом Ротенбергом.
В нынешнем сезоне 28-летний Кокорин провел за "Сочи" два матча и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Урал
|21
|25
|9
|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Рубин
|21
|20
|15
|Ахмат
|21
|20
|16
|Сочи
|20
|18