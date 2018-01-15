"Зенит" отказал "Тосно" в трансфере Панюкова

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о попытке клуба подписать нападающего "Зенита" Андрея Панюкова.

"Мы хотели взять Панюкова, но "Зенит" нам отказал" - сказал Матюшенко.

Отметим, что в этом сезоне Панюков сыграл за "Зенит" всего 1 матч. При этом в составе молодёжной команды "сине-бело-голубых" 23-летний форвард провёл 15 игр, в которых забил 12 голов.

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