"Зенит" отказал "Тосно" в трансфере Панюкова

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"Зенит" отказал "Тосно" в трансфере Панюкова

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о попытке клуба подписать нападающего "Зенита" Андрея Панюкова.

"Мы хотели взять Панюкова, но "Зенит" нам отказал" - сказал Матюшенко.

Отметим, что в этом сезоне Панюков сыграл за "Зенит" всего 1 матч. При этом в составе молодёжной команды "сине-бело-голубых" 23-летний форвард провёл 15 игр, в которых забил 12 голов.

Не пропустите: Панюков может перейти из "Зенита" в "Панатинаикос". | http://soccernews.ru

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